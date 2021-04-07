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Вратарь Реала назвал пять лучших голкиперов мира

7 апреля, 11:36

Олег Люлька

"Ян Облак, Марк-Андре тер Штеген, Алисон, Мануэль Нойер и я", – озвучил полный список Тибо Куртуа

Вратарь Реала Тибо Куртуа, который держит на расстоянии пушечного выстрела от основного состава "сливочных" украинца Андрея Лунина, назвал свою пятерку лучших, на данный момент, голкиперов мира. О себе любимом бельгиец, чей клуб накануне обыграл в 1/4 ЛЧ Ливерпуль 3:1, тоже не забыл.

"Такие вопросы всегда сложные, уровень вратарей сейчас очень высок. Облак, тер Штеген, Алисон, я. Мы все примерно одного возраста, одного поколения. Нойер все еще в порядке. Но группа такая, оставлю публике право расставить нас по местам", – заявил в комментарии AS Тибо Куртуа

Тибо Куртуа / Фото: Reuters

Ян Облак / Фото: Reuters

Тер Штеген и Цыганков / Фото: Reuters

Вратарь "Ливерпуля" Алиссон Беккер / Фото: AFP

Мануэль Нойер / Фото: Reuters

"С детства я был большим поклонником Касильяса, но позже, повзрослев, понял, что он ниже меня ростом и у него другой стиль. Поэтому я начал следить за Ван дер Саром, который тоже был моим кумиром. И не забудем и Буффона, легенда", – озвучил когорту своих примеров для подражания Куртуа

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Отметим, что Тибо Куртуа – трехкратный обладатель "Трофея Рикардо Саморы", ежегодно вручаемого лучшему вратарю чемпионата Испании. В составе сборной Бельгии на чемпионате мира 2018 года был признан лучшим кипером турнира.

Смотрите, как накануне Реал с Куртуа обыграл Ливерпуль Алисона 3:1

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