Вратарь сделал шикарную голевую передачу через все поле и стал героем матча ЛЕ (видео)

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Гранада" обыграла норвежский "Мольде" со счетом 2:0, а настоящим героем встречи стал вратарь испанской команды Руй Силва. Португальский голкипер не только сохранил свои ворота "сухими", но и сделал шикарную результативную передачу через все поле.

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Счет в матче на 26-й минуте открыл 38-летний нападающий "Гранады" Хорхе Молина. Голкипер отдал передачу на ход футболисту от своей штрафной, игрок "Мольде" не сумел ее перехватить, и Молина отправил мяч в сетку.

А на 75-й минуте у "Гранады" отличился еще один ветеран испанского футбола — 35-летний Роберто Сольдадо, который и установил окончательный счет в матче – 2:0.

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Напомним, что на этой стадии Лиги Европы "Динамо" дома проиграло "Вильярреалу" 0:2, а "Шахтер" на выезде разбила "Рома" 0:3.

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Ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 18 марта.