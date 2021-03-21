Вратарь забил спасительный гол на 94-й минуте матча: смотрите, как это было

Вратарь "Севильи" Яссин Буну стал героем матча против "Вальядолида" в 28-м туре чемпионата Испании. В первом тайме хозяева поля вышли вперед после гола с пенальти в исполнении Фабиана Орельяны.

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Севильцы весь второй тайм провели в атаке, но мяч упорно не залетал в сетку ворот соперника. На 94-й минуте гости заработали угловой, в таких случаях вратари традиционно бросают свои владения и отправляются на помощь в чужую штрафную площадь. Также поступил и Буну.

После подачи корнера мяч заметался по штрафной площади, защитники пытались выпустить его за линию поля, но в последний момент Жюль Кунде сделал прострел в район линии вратарской. Там мяч подхватил Буну и мощным ударом отправил в сетку!

На радостях голкипер снял вратарский свитер, за что главный арбитр матча наказал его желтой карточкой, но кого это волновало тогда. Буну стал настоящим героем Севильи!

Ранее мы писали, что гол вратаря спас команду от поражения на восьмой добавленной минуте (видео). В румынском третьем дивизионе соперники подарили эпичную концовку матча.