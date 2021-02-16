Вратаря, пропускавшего от "Кривбасса", признали лучшим в XXI веке

Международной федерации футбольной истории и статистики определили лучшего голкипера XXI века. Награда досталась легенде "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффону. Итальянец опередил бывшего вратаря "Реала" и сборной Испании Икера Касильяса. Также в тройку вошел Петр Чех, игравший в "Челси" и "Арсенале".
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43-летний Буффон за свою карьеру 10 раз становился чемпионом Италии, четыре раза выигрывал Кубок и семь – Суперкубок страны. С "ПСЖ" завоевал золотые медали Лиги 1 и Суперкубок Франции, с "Пармой" побеждал в Кубке УЕФА, а со сборной Италии становился чемпионом мира в 2006 году.
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ТОП-10 лучших вратарей XXI века по версии IFFHS:
- 1. Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", Италия) – 330 баллов
- 2. Икер Касильяс (Испания) – 244
- 3. Петр Чех (Чехия) – 218
- 4. Мануэль Нойер ("Бавария", Германия) – 183
- 5. Тибо Куртуа ("Реал", Бельгия) – 130
- 6. Виктор Вальдес (Испания) – 113
- 7. Уго Льорис ("Тоттенхэм", Франция) – 106
- 8. Эдвин ван дер Сар (Нидерланды) – 105
- 9. Оливер Кан (Германия) – 99
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