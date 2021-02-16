Вратаря, пропускавшего от "Кривбасса", признали лучшим в XXI веке

Международной федерации футбольной истории и статистики определили лучшего голкипера XXI века. Награда досталась легенде "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффону. Итальянец опередил бывшего вратаря "Реала" и сборной Испании Икера Касильяса. Также в тройку вошел Петр Чех, игравший в "Челси" и "Арсенале".

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43-летний Буффон за свою карьеру 10 раз становился чемпионом Италии, четыре раза выигрывал Кубок и семь – Суперкубок страны. С "ПСЖ" завоевал золотые медали Лиги 1 и Суперкубок Франции, с "Пармой" побеждал в Кубке УЕФА, а со сборной Италии становился чемпионом мира в 2006 году.

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ТОП-10 лучших вратарей XXI века по версии IFFHS:

1. Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", Италия) – 330 баллов

2. Икер Касильяс (Испания) – 244

3. Петр Чех (Чехия) – 218

4. Мануэль Нойер ("Бавария", Германия) – 183

5. Тибо Куртуа ("Реал", Бельгия) – 130

6. Виктор Вальдес (Испания) – 113

7. Уго Льорис ("Тоттенхэм", Франция) – 106

8. Эдвин ван дер Сар (Нидерланды) – 105

9. Оливер Кан (Германия) – 99

Смотрите, как "Ювентус" без Буффона уступил "Наполи":