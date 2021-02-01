Вратарю врезали ногой в лицо: удар был такой силы, что разорвали шипами щеку

Вратарь бразильского клуба "Байя" Дуглас Фридрих получил жуткую травму во врем матча против "Васко да Гамы". Голкипер пошел на перехват мяча, но в это же момент к нему ногой потянулся игрок другой команды Леандро Кастан и на полной скорости врезал Дугласу шипами по лицу.

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Страж ворот тут же был заменен и отправлен в госпиталь. Врачи подозревали, что у него могуть быть переломы, однако футболист отделался глубоким порезом от шипа и небольшими ссадинами. Тем не менее, ему наложили пять швов и оставили в клинике под наблюдением врачей. Позже Фридрих в соцсетях показал последствия столкновения.

Что касается виновника инцидента, то главный арбитр встречи показал ему красную карточку после просмотра эпизода с помощью системы VAR. К слову, в том моменте "Васко да Гама" забил гол, однако взятие ворот по понятным причинам было отменено, сообщает lasexta.com.