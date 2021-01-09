Все билеты на возвращение Конора Макгрегора распроданы за 18 часов

Возвращение Конора Макгрегора вызвало небывалый ажиотаж среди болельщиков. 23 января ирландский боец проведет бой против Дастина Пуарье на турнире UFC 257 на арене "Этихад" в Абу-Даби. Накануне стартовала продажа билетов на шоу и все они были распроданы всего за 18 часов.
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билеты были доступны по цене от 216 до 1360 долларов. Ранее департамент культуры и туризма Абу-Даби объявил, что допустит на трибуны ограниченное количество болельщиков, сообщает championat.com.
Ранее мы писали, что турнир с участием невероятного Конора стал самым продаваемым в 2020 году. 1,3 млн трансляций было продано на бой Макгрегора в январе.
Это будет бой-реванш против Дастина Пуарье. Напомним, что Порье и Макгрегор уже встречались в 2014 году, и тогда ирландец одержал досрочную победу.
Марина Мороз о Коноре Макгрегоре:
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