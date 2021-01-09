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Все билеты на возвращение Конора Макгрегора распроданы за 18 часов

9 января, 08:53

Александр Трикиша

Ирландский боец проведет реванш с Дастином Пуарье

Возвращение Конора Макгрегора вызвало небывалый ажиотаж среди болельщиков. 23 января ирландский боец проведет бой против Дастина Пуарье на турнире UFC 257 на арене "Этихад" в Абу-Даби. Накануне стартовала продажа билетов на шоу и все они были распроданы всего за 18 часов.

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билеты были доступны по цене от 216 до 1360 долларов. Ранее департамент культуры и туризма Абу-Даби объявил, что допустит на трибуны ограниченное количество болельщиков, сообщает championat.com.

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Ранее мы писали, что турнир с участием невероятного Конора стал самым продаваемым в 2020 году. 1,3 млн трансляций было продано на бой Макгрегора в январе.

Это будет бой-реванш против Дастина Пуарье. Напомним, что Порье и Макгрегор уже встречались в 2014 году, и тогда ирландец одержал досрочную победу.

Марина Мороз о Коноре Макгрегоре:

Марина Мороз о Коноре Макгрегоре

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Источник: Сегодня|Спорт

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