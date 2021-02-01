Все голы Виктора Коваленко за "Шахтер": запомните его таким

Еще один футболист сборной Украины пополнил состав итальянской "Аталанты". 24-летний Виктор Коваленко составил компанию Руслану Малиновскому и до лета 2025 года связал себя договором с участником плей-офф Лиги чемпионов. А "Аталанта" и "Шахтер" пообщались в сетях о переходе Коваленко.

Так вышло, что уроженец Херсона провел за "горняков" ровно 200 матчей, в которых забил 32 мяча. Сегодня официальный YouTube-канал "Шахтера" сделал видеоподборку всех голов Виктора за "оранжево-черных". Смотрите, вспоминайте и наслаждайтесь.

В Украине парень по четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок, еще дважды – Суперкубок. Сейчас полузащитник находится в Италии, где прошел медосмотр и подписал контракт. Смотрите, как Коваленко трогательно попрощался с "Шахтером".

Реклама

В чемпионате Италии "Аталанта" занимает седьмое место, но отстает от "Ювентуса", идущего в ТОП-4, всего на три очка. Следующий матч подопечные Гасперини проведут 6 февраля против одного из аутсайдеров – "Торино".

Случалось, что Виктор не забивал пенальти, так что голов могло быть больше: