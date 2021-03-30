Все матчи сборных во вторник, 30 марта: расписание, трансляции и таблицы

В международном футболе продолжаются дни сборных. Во вторник, 30 марта, в Европе проходит еще десять матчей отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре. Ниже – расписание поединков с телетрансляциями, обновляемые результаты и турнирные таблицы. Отметим, что все матчи квалификации доступны к просмотру на сервисе OLL.TV.
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ГРУППА A
19:00 Азербайджан – Сербия
ТВ: "Футбол 1"
21:45 Люксембург – Португалия
ТВ: "Футбол 2"
ГРУППА H
19:00 Кипр – Словения
ТВ: "Футбол 2"
21:45 Словакия – Россия
21:45 Хорватия – Мальта
ГРУППА E
21:45 Уэльс – Чехия
ТВ: "Футбол 3"
21:45 Бельгия – Беларусь
ТВ: "Футбол 1"
ГРУППА G
21:45 Турция – Латвия
21:45 Черногория – Норвегия
21:45 Гибралтар – Нидерланды
Кстати, накануне матча с Чехией из сборной Уэльса выгнали троих футболистов.
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