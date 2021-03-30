Все матчи сборных во вторник, 30 марта: расписание, трансляции и таблицы

Сегодня в Европе проходит десять поединков квалификации к чемпионату мира-2022

В международном футболе продолжаются дни сборных. Во вторник, 30 марта, в Европе проходит еще десять матчей отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре. Ниже – расписание поединков с телетрансляциями, обновляемые результаты и турнирные таблицы. Отметим, что все матчи квалификации доступны к просмотру на сервисе OLL.TV.

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ГРУППА A

19:00 Азербайджан – Сербия

ТВ: "Футбол 1"

21:45 Люксембург – Португалия

ТВ: "Футбол 2"

ГРУППА H

19:00 Кипр – Словения

ТВ: "Футбол 2"

21:45 Словакия – Россия

21:45 Хорватия – Мальта

ГРУППА E

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21:45 Уэльс – Чехия

ТВ: "Футбол 3"

21:45 Бельгия – Беларусь

ТВ: "Футбол 1"

ГРУППА G

21:45 Турция – Латвия

21:45 Черногория – Норвегия

21:45 Гибралтар – Нидерланды

Кстати, накануне матча с Чехией из сборной Уэльса выгнали троих футболистов.

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