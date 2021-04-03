Версія українською
$ 27,83
32,7

Все они пишут мне: как футболисты добиваются "новой Кардашьян"

3 апреля, 15:48

Александр Трикиша

Красотка из Австралии не оставит никого равнодушным

Тэмми Хэмброу, одна из сестер Хэмброу, которых в Австралии окрестили как "новые Кардашьян", во время общения с фанатами в соцсетях призналась, что получает много сообщений от известных футболистов. "Я клянусь Богом, что все игроки присылают мне сообщения", – заявила красотка.

Девушка имеет 10 миллионов подписчиков в Instagram, с которыми регулярно делится секретами о своей жизни, дает советы, связанные с фитнесом и едой. Также Тэмми воспитывает двоих детей – сына Вольфа и дочь Саски.

Реклама

Читайте также:

Новости на эту же тему:

Не отдыхает! Что делает жена звезды сборной Украины на Мальдивах? Неймару приписали роман с очаровательной певицей: смотрите, на кого "запал" футболист Реклама футбольного клуба с полуголой красавицей вызвала скандал: смотрите фото Ирина Морозюк показала свою любимую позу в сексе. Фото 18+
модель девушка WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама