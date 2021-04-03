Все они пишут мне: как футболисты добиваются "новой Кардашьян"

Тэмми Хэмброу, одна из сестер Хэмброу, которых в Австралии окрестили как "новые Кардашьян", во время общения с фанатами в соцсетях призналась, что получает много сообщений от известных футболистов. "Я клянусь Богом, что все игроки присылают мне сообщения", – заявила красотка.
Девушка имеет 10 миллионов подписчиков в Instagram, с которыми регулярно делится секретами о своей жизни, дает советы, связанные с фитнесом и едой. Также Тэмми воспитывает двоих детей – сына Вольфа и дочь Саски.
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