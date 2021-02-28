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"Всегда буду алкоголиком. Наслаждаюсь жизнью": исповедь легенды футбола

28 февраля, 14:24

Александр Трикиша

Знаменитый нападающий всегда будет ассоциироваться с алкоголиком

Знаменитый британский нападающий Пол Гайскойн не завязал с алкоголем, несмотря на дорогостоящую операцию, которая была призвана помочь легенде побороть проблемы с алкозависимостью. Гаскойн продолжает употреблять, но уже не в таких количествах.

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"Я всегда буду алкоголиком, но теперь я могу выпить пару бокалов вина и еще немного пива. Не каждый день, а когда хочу. Я пью только когда... Скажем так: если я хочу выпить, я выпью. Если не хочу, то просто оставлю это, что неправильно, но я был таким уже много лет. Я наслаждаюсь жизнью", – приводит слова Гаскойна Eurosport, ссылаясь на The Sun.

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На протяжении всей карьеры и по ее окончании Гаскойн имел проблемы с алкоголем, из-за чего неоднократно попадал в скандальные хроники. Его несколько раз помещали в специальную лечебницу, а в 2003 году у Гаскойна было диагностировано биполярное расстройство.

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Источник: Сегодня|Спорт

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