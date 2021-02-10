Вспомнил молодость: Зидан показал, как забил первый гол в карьере

Ровно 30 лет назад Зинедин Зидан забил свой первый гол в карьере. Случилось это в матче чемпионата Франции, 18-летний полузащитник "Канна" изящно перебросил голкипера "Нанта".

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Об этом вспомнил сегодня сам Зидан, запостив видео гола на своей странице в Instagram.

"Канн" был первым профессиональным клубом Зинедина. Дебютировал он в команде 18 мая 1989 года, в игре против того же "Нанта". А потом были четыре года в "Бордо", пять лет в "Ювентусе" и пять лет в "Реале". Всего за клубную карьеру Зидан забил 125 голов. В том числе победный в финале Лиги чемпионов-2002.

Ранее мы писали, что Зинедин Зидан – самый титулованный тренер "Реала".