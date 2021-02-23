Вся голая в одной шапке! Так бывшая девушка Неймара может отбить его у нынешней

Недавно мы писали, что у ловеласа Неймара новая "малышка". Бразильский футболист запал на известную певицу – аргентинку Эмилию Мернес.

Вот она, новая любовь Неймара

Однако именно в этот момент о себе напомнила бывшая возлюбленная Неймара Бруна Маркезини. Красотка опубликовала у себя в Instagram серию чувственных фото в сексуальных нарядах и вообще топлес, просмотрев которые, ветреный форвард "ПСЖ", вероятно, может задуматься, а не слишком ли затянулась очередная "пауза" в его с Бруной романе.

Свежие фото Бруны Маркезини

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Напомним, что Неймар и Бруна Маркезини встречались с 2012 по 2014 годы. После этого пара разошлась, но в 2016 году Бруна и бразильский футболист возобновили свои отношения. Появился даже слух, что бразилец сделал девушке предложение, но впоследствии пара его опровергла, а в скором времени они снова разошлись. Как сообщалось тогда, навсегда.

Однако в начале 2018 года Неймар и Бруна снова сошлись. Футболист встретился с бывшей девушкой на предновогодней вечеринке, и пламя давней любви вновь вспыхнуло.

Правда, недолго музыка играла. В том же году они опять порвали. По словам Бруны, именно Неймар стал инициатором их расставания. "Мы переживаем в наших отношениях момент большой ненависти", – заявила тогда девушка.

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Отметим, что Бруна Маркезини – актриса, фотомодель и телеведущая. В модельный бизнес она попала еще в пятилетнем возрасте, а спустя три года снялась в первом телесериале.

Публика – в ожидании новой "серии" в ее отношениях с Неймаром. Не зря же говорят, что от ненависти до любви – один шаг.

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