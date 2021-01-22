Второй после Мбаппе: украинский форвард попал в крутой рейтинг

Артем Кравец забивает каждые 26 минут после выхода на замену

Украинский форвард Артем Кравец – один из лучших в Европе по показателю забитых голов после выхода на замену. Круче него лишь чемпион мира из "ПСЖ" Килиан Мбаппе.

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory сделал интересный рейтинг. Назвал лучших игроков текущего сезона в топ-10 европейских лиг по показателю забитых голов после выхода на замену.

Нападающий "Коньяспора" Артем Кравец в нем оказался на второй позиции. Артем уже трижды забил за турецкую команду после выхода со скамейки запасных. Ему для этого потребовалось в среднем 26 минут.

Лучше показатель только у звездного форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе (23 минуты).

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Что касается количества голов после выхода на замену, то тут лидерство удерживает Харис Сеферович из португальской "Бенфики". Он забил уже пять мячей, в среднем гол за каждые 40 минут.

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Напомним, что в конце августа Артем подписал контракт с "Динамо", но уже в сентябре его разорвал и перебрался в Турцию. Главной причиной была неопределенность с игровым временем Кравца в киевской команде, так как Мирча Луческу сделал ставку на Владислава Супрягу, которого хотели засветить в Лиге чемпионов для выгодной продажи.