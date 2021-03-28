Вы ее не узнаете! Белодед в красном платье распустила свои волосы

Одна из лучших спортсменок Украины Дарья Белодед радует не только любителей дзюдо, и но и почитателей красоты. На днях блестящая чемпионка Белодед поразила новой прической, а сегодня показала еще одно необычное фото.

Девушка провела целую фотосессию, из которой один кадр представила на своей страничке в Instagram. На нем 20-летюю звезду спорт сложно узнать, ведь она распустила свои длинные волосы, обычно собранные в пучок. А еще "добила" фанатов красным платьем и под цвет ему накрашенными губами. Телефон, можно считать, также дополняет цветовую гамму.

Накануне красотка в соблазнительном топе поразмышляла об успехе.

Напомним, Белодед – двукратная чемпионка мира по дзюдо в весовой категории до 48 кг. Девушка любит быть в центре внимания и активно себя ведет в соцсетях.

/ Фото: Instagram Реклама

Летом 2021 года 20-летняя киевлянка будет представлять Украину на Олимпийских играх в Токио. Недавно дзюдоистка-красавица показала свое основное занятие.

Дарья Белодед / Фото: Instagram

Смотрите, как Даша тренировалась в бассейне:

Дарья Белодед в бассейне Видео: Instagram