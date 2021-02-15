Вы о нем почти забыли, а он – лучший футболист чемпионата Украины

В отечественной Премьер-лиге провели первые матчи после длительного перерыва. Напомним все результаты 14-го тура чемпионата Украины и таблицу. Сегодня УПЛ назвала лауреатов минувших выходных.

Лучшим футболистом признали нападающего луганской "Зари" Александра Гладкого. 33-летний уроженец Лозовой отличился дублем в важном поединке с "Десной", обеспечив команде победу 2:1. Гладкий в голосовании экспертов набрал пять баллов, опередив динамовца Артема Беседина (3) и львовянина Альваро (1).

В экспертный совет входят Олег Венглинский, Артур Валерко, Игорь Шуховцев, Виктор Грачов, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

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Тем временем Селезнева упрекнул бывший сборник: "Только с Гордоном осталось поговорить".

Также Всеукраинское объединение тренеров назвало и лучшего тренера минувшего тура. Им стал наставник "Львова" Виталий Шумский. Его команда сумела обыграть на выезде "Минай" и занимает 10-е место в УПЛ.

Смотрите, как "Заря" побеждала "Десну" в чемпионате Украины: