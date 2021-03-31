Вы обгадились! В шахматах грянула украинско-российская война

Украинский гроссмейстер Александр Арещенко эмоционально раскритиковал российского босса Международной шахматной федерации (ФИДЕ), экс-помощника президента РФ Владимира Путина Аркадия Дворковича. Основанием для гневного поста Арещенко стало аннулирование победы украинки Юлии Осьмак на студенческом онлайн ЧМ по рапиду из-за подозрения в читерстве.

Аркадий Дворкович и Юлия Осьмак / Фото: Twitter

"Сразу оговорюсь, с Юлией я лично не знаком и никакого "соотечественного" патриотизма в моем посте нет. Просто хочу высказаться, потому что то, что сейчас происходит, это какой-то произвол, а хотелось бы справедливости"

"Сегодня изучил эти пять партий. Могу сказать, что я на 99,9% уверен в том, что никакого читерства в данном турнире со стороны Юлии не было и близко. Ее соперницы играли в силу крепких первых разрядов, местами КМС, не выходя через раз из дебюта. Юлия же, в свою очередь, играла далеко не идеально, местами плохо, но лучше своих соперниц"

"Единственный вывод, который я сделал, это то, что ФИДЕ на данный момент совершенно некомпетентный орган и им управляют совершенно некомпетентные люди, которые и принимают совершенно идиотские решения. Каждый раз, когда встает какая-то проблема, они, простите, обгаживаются"

"Претендентский, две золотые медали на ЧМ для России и Индии, теперь это. Каждый раз пробивается все новое дно, а со следующего дна уже стучат. Говорят, решение о дисквалификации принимали голосованием, в котором принимало участие четверо совершенно далеких от профессиональных шахмат людей"

"Аркадий Дворкович, это так? Где доказательства вины? Вы вообще понимаете, насколько это серьезное обвинение и что это может повлечь за собой серьезные негативные последствия для спортсмена?"

"Вообще, попробуйте нанимать в анти-читерскую комиссию игроков 2600, а лучше 2700+, а не совершенно неразбирающихся в шахматах людей. Думаю, что профессиональным игрокам пора начать игнорировать онлайн турниры ФИДЕ", – заявил у себя в Facebook Арещенко

Юлия Осьмак/Фото Moschess

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Как мы писали ранее, апелляции в таких случаях не предусмотрены правилами, но украинка Юлия Осьмак уверена в своей честной победе и заявила, что готова пройти детектор лжи.