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"Вы серьезно?" "Шахтер" отреагировал на отсутствие Каштру в списке лучших тренеров года от УАФ

10 февраля, 13:56

Олег Люлька

Украинская ассоциация футбола "забыла" о наставнике чемпионов, дошедшем до полуфинала Лиги Европы

"Шахтер" с удивлением воспринял список претендентов на звание лучшего тренера Украины среди мужских команд по итогам 2020 года, составленный Украинской ассоциацией футбола. Среди номинантов на награду оказались Мирча Луческу ("Динамо"), Виктор Скрипник ("Заря") и Александр Рябоконь ("Десна"). При этом о коуче "горняков" Луише Каштру в УАФ "забыли".

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"Достижения Луиша Каштру в 2020 году

Но тренер не в ТОП-3 лучших по версии УАФ. Вы серьезно?" – говорится в сообщении "Шахтера" в Twitter

Церемония "Футбольные звезды Украины-2020", на которой будет объявлен лучший тренер года, состоится 15 февраля.

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Ранее Каштру сделал заявление о дальнейшей работе в "Шахтере". "Интересы клуба превыше меня", – говорит португалец, чей контракт с "горняками" истекает ближайшим летом.

Смотрите, как "Шахтер" с Каштру обыграл в ЛЧ "Реал"

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