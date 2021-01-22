Вы точно забудете о Макгрегоре и Порье! Огненные фото красотки, которая затмит бойцов

На поединке будет работать самая красивая октагон-герл Камила Оливейра

Воскресным утром 24 января на "Бойцовском острове" в Абу-Даби состоится один из самых ожидаемых боев UFC. Реванш между бывшим чемпионом в двух категориях Конором Макгрегором и Дастином Порье.

Накануне Магрегор и Порье прошли церемонию взвешивания. На ней болельщики заметили одну из самых красивых октагон-герл Камилу Оливейру.

В январе 2013 года Оливейра стала первой представительницей Бразили, которая выносила таблички в турнирах UFC.

А уже в 2016 году авторитетный сайт Sherdog, специализирующийся на смешанных единоборствах, назвал Камилу самой красивой октагон-герл.

Интересно, что Оливейра считает самой красивой женщиной планеты Анджелину Джоли. Она хотела бы иметь такие же губы, как у голливудской актрисы.

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