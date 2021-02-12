Вы удивитесь узнав, кто показал средний палец Надалю. Это фанатка Свитолиной

Вчера мы рассказывали, как во время матча Australian Open женщина показала средний палец Рафаэлю Надалю. Сегодня история получила продолжение.

Оказалось, что женщина – фанатка лучшей теннисистки Украины Элины Свитолиной.

"Единственная причина, по которой я оказалась на матче Надаля – у меня был билет на предыдущий поединок между Элиной Свитолиной и Коко Гауфф. А уже после их матча я осталась посмотреть на скучного Надаля.

Когда охрана попросила меня уйти, я возмутилась и сказала: "Я зритель, я заплатила за билет, почему я не могу покричать?". Я кричала с трибуны и во время предыдущего матча, ведь я болела за Свитолину, она одна из моих любимых теннисисток", – приводит слова женщины FOX Sports.

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Напомним, что Элина Свитолина вышла в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии, обыграв во втором круге соревнований восходящую звезду мирового тенниса – 16-летнюю американку Кори Гауфф – со счетом 6:4, 6:3.

В следующем раунде украинка сыграет с бывшей россиянкой Юлией Путинцевой, которая сейчас выступает за Казахстан. Кстати, ранее мы писали, что перед стартом Australian Open в номер Путинцевой пробралась мышь и не давала спортсменке спать.

Смотрите, как Свитолина гуляет по Мельбурну:

Элина Свитолина гуляет по Мельбурну