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Выбили боксера за канаты: эффектный нокаут в поединке украинцев в Харькове

26 февраля, 18:14

Александр Трикиша

Николай Скакунов справился с Владиславом Богдановым за полторы минуты

На турнире по боксу в Харькове украинец Николай Скакунов победил своего соотечественника Владислава Богданова нокаутом в первом раунде. Поединок получился очень коротким, но достаточно зрелищным. Сначала Скакунов отправил соперника в нокдаун, выбив за канаты, а затем окончательно добил.

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Top Boxing Generation (@topboxing.generation)

Ранее мы писали, что чемпиона мира вырубили одним ударом. С ринга его забрала скорая. Оскар Вальдес стал новым чемпионом мира во втором полулегком весе, нокаутировав Мигеля Берчельта.

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Также мы писали, что украинский боксер Иван Голуб нокаутировал Луиса Эдуардо Флореса в шестом раунде. Голуб провел свой первый бой в ноябре 2019 года.

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Источник: Сегодня|Спорт

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