Выбираем лучший нокаут 2020 года: от Поветкина до наследника Мейвезера

Из-за пандемии коронавируса мир бокса недосчитался нескольких суперпоединков, таких как Фьюри – Джошуа. Тем не менее, 2020 год подарил нам несколько ярких нокаутов и определиться, какой же из них лучший, достаточно тяжело. Поэтому предлагаем читателям самим выбрать, кто же стал автором лучшего нокаута года!

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Лучший нокаут 2020 года Диего Магдалено – Айзек Крус Гонсалес Хосе Сепеда – Иван Баранчик Джервонта Дэвис – Лео Санта Крус Александр Поветкин – Диллиан Уайт

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Айзек Крус Гонсалес – Диего Магдалено

Айзек Крус Гонсалес по прозвищу "Питбуль" набросился на своего соперника с первых секунд боя и уже в первом раунде отправил его в нокдаун. Магдалено сумел подняться на ноги, но простоял не долго – очередная атака Круса оказалась роковой. После серии ударов Диего просто распластался по канатам.

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Хосе Сепеда – Иван Баранчик

Сепеда нокаутировал белоруса Ивана Баранчика в сумасшедшем поединке, в котором было восемь нокдаунов за пять раундов. Он, несомненно, претендент на звание бой года, но может побороться за победу и в категории лучший нокаут-2020.

Джервонта Дэвис – Лео Санта Крус

В шестом раунде подопечный Флойда Мейвезера зажал Санта Круса в углу, а затем, выждав момент, нанес мощнейший апперкот левой. Лео как подкошенный рухнул на канвас, а рефери даже не пытался отсчитывал нокдаун.

Александр Поветкин – Диллиан Уайт

Британец доминировал на ринге в первых раундах и дважды успел отправить россиянина в нокдаун. Но Поветкин не только сумел вернуться в бой, но и вышел из него победителем. В пятом раунде россиянин точно попал левым апперкотом и наглухо вырубил Уайта. К слову, боксеры должны были провести реванш, но бой отменили из-за коронавируса у Поветкина. Правда, позже появилась информация, что Поветкин не болел COVID-19, а пострадал в бою.

Джошуа едва не подрался с Пулевым во время дуэли взглядов: