Вылетел с трассы и намертво застрял! Чемпиону Ф-1 вызывали эвакуатор

В Формуле-1 вовсю идет обкатка болидов перед стартом нового сезона в Бахрейне. Первое Гран-при в 2021 году на трассе Сахир состоится уже 28 марта. Сегодня второй день тестов, и пока у команд не все идет гладко. Так, действующий чемпион Льюис Хэмилтон вылетел на своем "Мерседесе" за пределы трассы и застрял.

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Титулованный британец успел проехать 35 кругов и показать пятое время, после чего потерял контроль над машиной на выходе из 13-го поворота и вылетел за пределы трассы. "Мерседес" серьезно не пострадал, но застрял в гравии. Появились красные флаги, и Льюису пришлось покинуть кокпит. Машину Хэмилтона на эвакуаторе вернули в боксы.

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В нынешнем году предсезонные тесты длятся всего три дня, а потому потеря времени сказывается на пилотах критическим образом. Также в нынешнем сезоне в Формуле-1 вводят спринтерские гонки.

Напомним, что четырехкратный чемпион Ф-1 Себастьян Феттель ушел из "Феррари" и проведет первый сезон в составе "Астон Мартин". Также возвращается в Королевские гонки Фернандо Алонсо, несмотря на то, что двукратный чемпион Формулы-1 попал под машину.

И дебютирует в Формуле-1 сын легендарного Михаэля Шумахера Мик. Он стал пилотом "Хааса", а накануне Шумахера высмеяли в Формуле-1.

Рейтинг чемпионов Формулы-1 по количеству титулов