Выложил соблазнительное фото жены: украинский футболист оригинально поздравил любимую

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко, который не принимал участие в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Ромой" (1:2) из-за травмы, трогательно поздравил жену. Сегодня Маргарита Степаненко празднует день рождения. Ранее жена Степаненко игриво разлеглась в ванне на чужом юбилее.

"Нам часто говорят, что мы похожи. Иногда поражаюсь, как сильно. И вроде кажется, что знаю тебя лучше всех. Даже спорить готов, что ты скажешь в той или иной ситуации. Но при этом ты не перестаешь меня удивлять. Светлая и теплая атмосфера в доме – это Ты. Наше прекрасное настроение по утрам и вкусные завтраки – тоже Ты. Смех детей и мое счастье – снова Ты", – написал Тарас в Instagram.

Перед этим футболист "Шахтера" назвал жену Булочкой. Тарас Степаненко оригинально поздравил свою очаровательную супругу Маргариту с годовщиной знакомства. Напомним, что пара воспитывает троих сыновей.

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Ранее Степаненко показала, как нервно выглядит жена футболиста после каникул в школе: "Дергается глаз и срывается голос".

Смотрите, как Степаненко праздновал день рождения сына

Тарас Степаненко. День рождения сына Видео: Instagram