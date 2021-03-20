"Вынесешь за 3-4 раунда": Беринчик взял вес со второй попытки и получил прогноз

21 марта в Броварах украинский боксер легкого веса Денис Беринчик (14-0, 8 КО) проведет свой следующий поединок против чилийского бойца Хосе Санчеса (18-1, 7 КО). Сегодня спортсмены взвесились перед боем и показали одинаковый вес – 61,2 кг. Ранее мы писали, что Беринчик требует от Ломаченко денег.

Денис Беринчик и Хосе Санчес / Фото: K2 Promotions

"Вес взят со второй попытки. Настроение отличное. Настраиваемся на хорошую яркую работу в ринге. Я третий номер рейтинга WBO. Победа завтра даст мне баллы, чтобы я усилил свои позиции и был назначен на бой, где будет определен претендент на пояс WBO", – сказал Беринчик

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21 марта на кону будет стоять пояс интернационального чемпиона по версии WBO, которым владеет Денис Беринчик. "Вынесешь его за 3-4 раунда", – сделал прогноз на странице Дениса в Instagram известный боксер Тарас Шелестюк.

Сейчас Денис занимает третье место в рейтинге WBO и является шестым номером IBF. На его счету 14 побед, 8 из которых – нокаутом, 2 титула – WBO Oriental и WBO International. В предыдущем поединке в октябре прошлого года Беринчик остановил румынского боксера Виорела Симиона техническим нокаутом в восьмом раунде.

Хосе Санчес по прозвищу "Даффи Дак" живет и тренируется в Чили. На профессиональном ринге провел 19 боев, одержал 18 побед, 7 из которых – досрочные, входит в топ-15 рейтинга WBO. Хосе владеет титулом WBO Latino, который получил в феврале 2020-го, победив опытного аргентинца Хавьера Хосе Клаверо (27-6-0, 5 КО) по очкам.

Ранее шутник Беринчик похулиганил петардами и взялся за оружие.

А мы давали прогноз известного диетолога, что через год Беринчик выиграет у Ломаченко.