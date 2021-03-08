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Вырубила с "вертухи" и добивала ногами: эффектная драка девушек на 8 марта

8 марта, 21:31

Александр Трикиша

Бой продлился всего 20 секунд

Этой ночью в Аргентине состоялся турнир по смешанным единоборствам United Fighting Series. Жульета Мартинес победила Найлу Арлу нокаутом на 20-й секунде первого раунда. В самом начале поединка девушка бросилась на свою соперницу и просто уничтожила ее мощными ударами ногами.

Мартинес успела нанести четыре удара ногой, в том числе эффектную "вертуху", прежде чем рефери остановил бой. На тот момент Арла уже лежала на канвасе.

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Источник: Сегодня|Спорт

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