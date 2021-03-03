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"Вызывай уже тренера "Колоса" на бой!" Селезнев размахался кулаками в ринге

3 марта, 15:27

Олег Люлька

Поклонники нападающего советуют ему бросать футбол и переходить в бокс

Скандальный Евгений Селезнев после изгнания из "Колоса" с головой ушел в бокс. Ранее мы уже писали, что Селезнев тренируется с Усиком. Теперь же появилось видео, как 35-летний нападающий отрабатывает свой удар в ринге, занимаясь с тренером на лапах. Похоже, кулаком Селезнев бьет сильнее, чем ногой.

"Немного кардио", – подписал Селезнев это видео в Instagram

При этом во время ударной серии Селезнева звучит закадровый голос: "Ой, хорош!"

Похоже, при желании Селезнев и вправду мог бы попробовать силы в боксе или ММА.

Евгений Селезнев / Фото: Instagram

Напомним, Селезнева выгнали из "Колоса", по данным СМИ, за нарушение режима.

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При этом сам Селезнев говорит, что у него была проблема не с режимом, а с ахиллом, отметив, что из него "делают конченого алкоголика".

Селезнев об отчислении из "Колоса" Видео: Канал Футбол

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Источник: Сегодня|Спорт

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