Взбешенный судейством тренер итальянской команды бил по столу и кричал после неудачи в ЛЧ

А потом оказалось, что раздевалку гостей еще и ограбили во время матча

Вторник стал провальным днем для итальянских команд в еврокубках. Так, "Ювентус" вылетел из футбольной Лиги чемпионов, хоть и выиграл в ответном матче в большинстве – 3:2. А "Динамо Сассари" в драматичной концовке проиграл чешскому "Нимбурку" уже в баскетбольной ЛЧ – 89:90. Тренер итальянцев после поединка был просто взбешен.

Джанмарко Поцекко / Фото: championsleague.basketball

Наставник "Динамо" Джанмарко Поцекко остался крайне недоволен судейством и не сдерживал эмоций на послематчевой пресс-конференции. 48-летний тренер бил по столу и кричал. Он напомнил, что итальянский клуб с трудом добрался до Чехии. И там игроки столкнулись с необъективным судейством:

"Это просто нечестно! Мы потратили 25 часов, чтобы приехать сюда на матч! Это просто нечестно"

При этом Поцекко отказался говорить о самой игре и попросил своего подопечного Миро Билана как можно быстрее завершить пресс-конференцию. А сам баскетболист позже сообщил, что во время матча вор обчистил раздевалку итальянского клуба. У игроков украли все оставленные деньги и ценные вещи.

Ранее мы писали, что тренер схватил игрока за волосы и ударил ладонью в чемпионате Италии.