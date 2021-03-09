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"WBO будет вынуждена объявить бой Джошуа – Усик": новые факты от промоутера украинца

9 марта, 19:10

Елена Павлова

Александр Красюк рассказал, почему нет даты следующего боя супертяжа

Промоутер украинского супертяжа Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк рассказал о следующем поединке боксера – стоит ли его ожидать в мае-июне или он планируется уже ближе к осени. Также гендир К2 сообщил, что следующим соперником крымчанина все еще может стать чемпион WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа, а не британец Джо Джойс.

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"Точно не осень. Но больше сказать достаточно сложно сегодня. Объясню почему. Бой Джошуа – Фьюри до сих пор не объявлен. Без его объявления не существует юридических оснований объявлять поединок Джойс – Усик за временного чемпиона. А в случае, если стороны Джошуа и Фьюри так и не придут к соглашению, WBO будет вынуждена объявить бой Джошуа – Усик. Поэтому должны ждать, пока сложатся все пазлы", – цитирует Красюка Чемпион

Александр Красюк и Александр Усик / Фото: K2 Promotions

Ранее мы писали, что Усик позвал Джойса в Киев, а британец нахамил ему. Александр хотел бы провести следующий бой в Украине, но британский боец не в восторге от такой идеи.

Усик занимается с большим мячом

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