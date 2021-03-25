"Я был неправ": судья матча Франция – Украина принес извинения Шевченко за грубую ошибку

Мяч хозяев был забит после попадания игрока в положение "вне игры"

Подопечные Андрея Шевченко добыли первое очко на пути на мировой футбольный форум в Катаре. Наши могли проиграть, могли вырвать победу, но разошлись с чемпионами мира ничьей. Тем временем, у сборной Украины нашли трех лучших игроков матча с Францией по разным версиям.

Причем, свой мяч хозяева забили после развития комбинации, в которой один из игроков залез в офсайд. Поскольку система VAR не работала на этом поединке, а линейный судья момент пропустил, красивый гол Гризманна засчитали. Впрочем, момент, как говорят, "заиграли", и Александру Зинченко стоило действовать агрессивнее в борьбе с Антуаном.

Кстати, УЕФА изменил авторство гола в матче Франция – Украина.

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Как стало известно, судья на линии Марко Ахмюллер принес свои извинения тренеру "сине-желтых" Андрею Шевченко перед стартом второго тайма. Об этом рассказали в эфире телеканала "Футбол 1". Видимо, в перерыве арбитры просмотрели эпизод в раздевалке и поняли свою ошибку. Вся бригада представляла Германию.

После возвращения домой, сборная Украины будет готовиться к играм с Финляндией и Казахстаном.

Вашему вниманию расписание, трансляции и результаты матчей четверга в отборе на ЧМ-2022.