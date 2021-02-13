"Я и так бегу на максимуме, а мне кричат: "Включайся!" Пидгрушная в шоке от своего отставания

В спринте Елена заняла 11-е место, но намекнула, что в гонке преследования можно ждать медаль

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная в недоумении, почему так много проиграла ходом своим соперницам в спринтерской гонке чемпионата мира. Напомним, с одним промахом на стрельбе лежа Пидгрушная заняла 11-е место.

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"Сразу после старта я бросилась бороться. Но по трассе мне давали информацию о проигрыше, и он был чрезвычайно велик. Я совершенно не понимаю, почему был такой большой проигрыш. Мне кричали: "Включайся! Включайся!" А я понимаю, что уже бегу на максимуме, уже включена. Не знаю, в чем дело".

Елена Пидгрушная / Фото: biathlon.com.ua

Что касается стрельбы, то, по словам Пидгрушной, на пристрелке перед гонкой она использовала порядка 50 патронов и в этом компоненте чувствовала себя готовой.

"У меня не возникло проблем с ветром, я его чувствовала, понимала, куда будут идти выстрелы. На лежке проблем не должно было быть, но, похоже, дернула этот выстрел и допустила промах. А на стойке мне повезло – был штиль, и никаких проблем не возникло".

"Если в пасьюте будет такая погода, то шансы есть даже у 50-го места", – с улыбкой добавила Пидгрушная в комментарии Суспільному.

Елена Пидгрушная / Фото: Instagram

Напомним, ранее в смешанной эстафете Пидгрушная проиграла Эберг полсекунды в борьбе за "бронзу", после чего обвинила шведку в нечестной борьбе. "Она выталкивала меня в свежий снег, а иногда даже в кусты. И как только она видела, что я ее обгоняю, просто "подрезала", так было несколько раз. За двадцать лет в спорте я такую ​​наглость и хамство видела впервые", – пожаловалась Елена Украинскому биатлону.