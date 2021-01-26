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"Я плакала!" Лучшей спортсменке Украины Белодед не дали пожить другой жизнью

26 января, 10:20

Олег Люлька

Перенос Олимпийских игр сломал все планы очаровательной дзюдоистке

Двукратная чемпионка мира по дзюдо красотка Дарья Белодед, которую читатели Segodnya.ua признали лучшей спортсменкой Украины 2020 года, призналась, что очень эмоционально восприняла перенос Олимпиады в Токио из-за коронавируса на лето 2021-го.

"Я плакала, потому что с детства запрограммировала себя на 2020 год. У меня эта цель была с детства. Долгое время ты держишь себя в тяжелых рамках, во многом ограничиваешь – как робот. Я не из тех спортсменов, которые могут позволить себе отдохнуть. Мой организм не знает, что это такое. И вот я себя настроила – 2020 год, Игры, а потом хочется что-то поменять, отдохнуть, другой жизнью, возможно, жить. Потому что сейчас у меня жизнь – только спорт"

Белодед с "золотом" ЧМ-2019 / Фото: AFP

"И тут в какой-то момент тебе говорят, что еще год, считай – даже полтора, ждать. Психологически принять это очень тяжело", – призналась 20-летняя Дарья Белодед во время стрима в Instagram с олимпийской чемпионкой по фехтованию Ольгой Харлан

/ Фото: Instagram

Дарья Белодед / Фото: Instagram

Отметим, что и Олимпиада в новые сроки – с 23 июля по 8 августа 2021 – находится под угрозой срыва. Как мы писали ранее, правительство Японии ищет путь для объявления об отмене Игр из-за ситуации с COVID при сохранении возможности проведения соревнований в Токио в 2032 году.

Дарья Белодед за рулем Видео: Instagram

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