"Я сам удивился": Скрипник – о том, как "Заре" удалось обыграть "Шахтер"

Тренер луганчан не понимает, откуда у его игроков на 94-й минуте нашлись силы убежать в голевую контратаку

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник сам в шоке от того, что у его футболистов нашлись силы убежать в контратаку на последних секундах матча с "Шахтером" и забить победный для себя мяч.

Напомним, в центральном поединке 16-го тура УПЛ "Шахтер" проиграл "Заре" 0:1. На 94-й минуте подачу Аллахьяра Сайадманеша замкнул Дмитрий Иванисеня.

Видео гола "Зари"

"Не каждый день обыгрываешь "Шахтер" в Киеве. Мы очень довольны. Я сам удивился, что мы, еще и будучи вдесятером, выбежали в контратаку. Не просто на сохранение счета сыграли, пытаясь где-то у флажка мяч придержать. Только комплимент игрокам!" – отметил в эфире Тур Online Виктор Скрипник

Каштру и Скрипник / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Установки после удаления Жуниньо? Бежать вперед, или что? Нет, конечно, тянули, чтобы хотя бы вничью сыграть. Но еще раз говорю: комплимент игрокам. Аллахьяр в моменте разобрался: пробежал, посмотрел, отдал. Иванисеня сделал рывок на 40 метров на полной скорости, верил, что ему дадут. Очень приятно. По факту замена (выход Иванисени) сработала"

После этой победы над "Шахтером" "Заря" занимает третье место в УПЛ, отставая от идущих вторыми "горняков" на четыре очка, но имея при этом одну игру в запасе.

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На вопрос о борьбе за ТОП-2 Скрипник ответил: "Посмотрим".

Обзор матча "Шахтер" – "Заря" (0:1)