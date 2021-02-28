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"Я сама себя хочу!" Ирина Морозюк спустила штаны перед фолловерами

28 февраля, 21:03

Андрей Трофимов

Бывшая супруга известного украинского футболиста продолжает будоражить соцсети

Бывшая жена экс-капитана "Динамо" Николая Морозюка Ирина снова взбудоражила соцсети откровенным фото и не менее пикантной подписью к нему. Напомним, буквально недавно Ирина Морозюк обиделась на подруг, снявших ее трусы.

В этот раз звезда Instagram призналась, что ей хочется заняться сексом с самой собой.

"Я сама себя хочу, что уже про вас говорить" – так подписала Ирина Морозюк снимок в почти прозрачном боди и приспущенных штанах

Отзывы фолловеров девушки на это ее признание оказались самыми разными:

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WAGs Ирина Морозюк жена футболиста

Источник: Сегодня|Спорт

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