"Я сама себя хочу!" Ирина Морозюк спустила штаны перед фолловерами

Бывшая жена экс-капитана "Динамо" Николая Морозюка Ирина снова взбудоражила соцсети откровенным фото и не менее пикантной подписью к нему. Напомним, буквально недавно Ирина Морозюк обиделась на подруг, снявших ее трусы.
В этот раз звезда Instagram призналась, что ей хочется заняться сексом с самой собой.
"Я сама себя хочу, что уже про вас говорить" – так подписала Ирина Морозюк снимок в почти прозрачном боди и приспущенных штанах
Отзывы фолловеров девушки на это ее признание оказались самыми разными:
- Сама скромность!
- А зачем про нас говорить – мы сами о себе скажем.
- И как ты с этим борешься?))
- Раздвоения личности нет?
- Бери себя, не отказывай себе ни в чем.
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