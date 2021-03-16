"Я сидел в тюрьме. Отвечаю": Хабиб рассказал о том, что долго держал в себе

Лучший боец в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов признался, что годы, проведенные в "клетке" для смешанных единоборств, были для него тюрьмой.

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Это заявление 32-летний Нурмагомедов сделал у себя в Instagram под впечатлением от посещения Сан-Франциско.

"С 2012 года я просто мечтал попасть в Сан-Франциско без подготовки к своему бою и без никакой диеты, просто прогуляться и насладиться хорошей едой. Отвечаю: оказывается, я как будто бы сидел в тюрьме. Альхаммдулиллах, как же хорошо не являться действующим спортсменом", – написал в посте Нурмагомедов, прикрепив фото своей прогулки по холмам Калифорнии

Напомним, Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года, после того как в бою за титул чемпиона мира в легком весе победил Джастина Гэтжи. На счету россиянина 29 побед в 29 поединках в MMA.

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Ранее мы писали, что Хабиб готов вернуться ради боя на легендарном стадионе – Нурмагомедов хочет драться на "Камп Ноу".

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