"Я уже достаточно сладкая": звезда баскетбола за драгоценности готова на все

Звезда австралийского баскетбола Лиз Кэмбидж недавно запостила откровенные фото в соцсети. Теперь девушка выложила пикантное видео.

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Баскетболистка позирует лишь в одном белье. Видео сопровождается неоднозначной подписью.

"Так, кто из вас мой Валентин? Я не люблю шоколад или конфеты, я уже достаточно сладкая. Но отведи меня к Картье или Тиффани, и я могу тебе кое-что позволить", – написала Лиз в Instagram.

Элизабет Кэмбидж выступает за "Саутсайд Флайерз" из женской Национальной баскетбольной ассоциации. В 2020 году она стала чемпионкой лиги. В составе сборной Австралии Лиз выигрывала бронзовую награду Олимпиады 2012 года, а на ЧМ-2018 завоевала "серебро".

В соцсетях у спортсменки достаточно много откровенных снимков.

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