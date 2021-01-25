"Я вернулся из матрицы": Ломаченко нестандартно ответил критикам

Украинский боксер собирается скоро вернуться на ринг, но соперник пока не известен

Уже бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко нечасто пишет в соцсетях. Сегодня же 32-летний боксер решил высказаться – коротко и по делу. Хотя на днях Ломаченко атаковал Лопеса в соцсетях с надеждой на реванш.

На этот раз Вася подколол своих критиков, сообщив на своей страничке в Instagram:

"Вернувшись из матрицы, я не могу слышать, что они говорят".

Заметим, что пост украинец написал на английском языке, из чего следует, что адресуется он, в первую очередь, его оппонентам за рубежом. За несколько часов "лайки" под ним поставили более 73 тысяч человек. Своим посланием Лома хочет сообщить, что обвинения "хейтеров" на него не влияют.

Напомним, ранее спортсмена троллили тем, что его нравится фильм "Матрица". Также призывали признать поражение в бою с Теофимо Лопесом. Читайте о том, что Ломаченко убеждает себя, что победил Лопеса. В частности, он не соглашался с подсчетом ударов статистиками в октябрьском поединке с американцем.

Смотрите, как тренировался Василий:

Как тренируется Василий Ломаченко

На прошлой неделе Ломаченко полез в море при 13 градусах мороза, довольно улыбаясь.