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"Я вернусь!" Конор сделал громкое заявление после поражения от Порье

24 января, 08:25

Любомир Луканюк

Ирландец уступил во втором раунде

Сенсацией завершился вечер смешанных единоборств в Абу-Даби. Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора!

Во втором раунде Дастин потряс ударом слева Конора, а потом просто добил ирландца. Мы провели онлайн боя Макгрегор – Порье.

"Долгое время я не был активен. Больше года. Большой проблемой стали лоукики. Вы увидите меня в 2021 году. Я должен оставаться активным. Сейчас хочу провести время с семьей, а затем вернусь к работе", – заявил Макгрегор после боя.

Напомним, что это была вторая встреча бойцов. В 2014 году Конор победил Дастина в первом раунде.

Для Макгрегора это было пятое поражение в смешанных единоборствах. И первое – нокаутом! На счету ирландца также 22 победы. Дастин Порье провел 34 поединка: 27 побед, 6 поражений, а один бой был признан не состоявшимся.

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Источник: Championat.ru

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