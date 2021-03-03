"Я здорова. Я богата": звезда UFC показала идеальное тело

Звезда смешанных единоборств Пейдж Ванзант уже отошла после поражения в первом бою на кулаках. Девушка в Instagram демонстрирует свое идеальное тело.
Смотрите также: Красавица из UFC выстрелила в себя: смотрите, что с ней произошло
"Я здорова. Я богата... Закончите текст", – написала спортсменка под своей фотографией в Instagram, на которой Пейдж позирует в белом купальнике.
Напомним, что в прошлом году во время карантина Пейдж привлекла к себе внимание голыми снимками с мужем. Девушка чуть ли же ежедневно выкладывала в соцсети пикантные фото.
Да и откровенных фотографий в купальнике у Пейдж хватает.
Читайте также:
- Мир должен видеть этот шедевр. Украинская волейболистка похвасталась длинными ногами
- Абсолютно голая: звезда UFC показала, что такое свобода
- Бали, что ты делаешь с людьми! Абсолютно голая дочь звезды тенниса катается на слоне
- Немецкое качество. Звезда спорта снялась голой для Playboy
- "Я уже достаточно сладкая": звезда баскетбола за драгоценности готова на все
Новости на эту же тему: