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Ягодки размякли без нагрузок: теннисистку раскритиковали за фото в трусах

30 марта, 20:54

Андрей Трофимов

Софья Жук опубликовала пляжный снимок

Известная теннисистка Софья Жук опубликовала пикантную фотографию в соцсетях. 21-летняя спортсменка показала снимок в нижнем белье на пляже в Майами.

"Иногда я антисоциальна, если вы не знали", – подписала снимок в Instagram спортсменка.

Подписчики Жук оставили много комментариев под фото. "Твой персик невероятен", "Возле тебя бриллиант лишь тусклый камень", "Ягодки размякли без нагрузок", – отреагировали они.

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21-летняя теннисистка завершила карьеру в 2020 году из-за травмы. Ранее она сообщила, что продает свои фотографии за 9,9 доллара в месяц.

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