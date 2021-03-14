Япония готова пустить зрителей на Олимпиаду. Кто сможет посмотреть Игры?

Хорошие новости пришли из Японии. За спортсменов будет кому поболеть на Играх в Токио. Организаторы летней Олимпиады намерены допустить зрителей на трибуны. Будут ли это только японцы или допустят и зарубежных фанов, пока неизвестно. Хотя вопрос с иностранными болельщиками еще не решен.

Предполагается, что заполняемость спортивных объектов составит 50%. Об этом со ссылкой на источники сообщается в газете Sankei.

Читайте также: Японскому бизнесу не нужна Олимпиада: большинство компаний против Игр в Токио

Отмечается, что для стадионов большого размера число зрителей не должно превышать 20 тысяч человек. В случае улучшения эпидемиологической обстановки оргкомитет может отказаться от введения данного ограничения. Ожидается, что окончательное решение по этому вопросу будет принято в середине апреля.

Реклама

Напомним, что организаторы уже продали на Игры 4,48 млн билетов. Олимпиада должна была пройти еще летом 2020-го, но была перенесена из-за пандемии и теперь состоится в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее мы писали, что олимпийский чемпион готов пропустить Токио-2020. Он не хочет вакцинироваться.