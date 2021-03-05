Япония не пустит зрителей на Олимпиаду: вопрос по иностранным туристам почти решен

Многострадальная летняя Олимпиада-2020 в Токио, скорее всего, пройдет без туристов из-за границы. Соревнования смогут посетить только жители Японии. Хотя организаторы Олимпиады уже продали на Игры 4,48 млн билетов.
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Отказ от иностранных болельщиков связан с тем, что на борьбу с коронавирусом Японии нужно больше времени, чем изначально предполагалось – сообщает агентство Kyodo.
"Мы действительно хотели бы, чтобы люди со всего мира заполнили стадионы. Но если мы не будем готовы их принять, а медицинская ситуация в Японии не будет идеальной, это доставит много проблем и туристам из-за границы", – сказала глава оргкомитета Сэйко Хасимото.
Решение о допуске иностранных болельщиков должны принять в середине марта. Но по данным источника агентства, этот вопрос уже практически решен и не в пользу туристов. При этом организаторы не рассматривают вариант с отменой или переносом Игр.
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Напомним, что Олимпиада должна была пройти еще летом 2020-го, но была перенесена из пандемии и теперь состоится в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Ранее мы писали, что олимпийский чемпион готов пропустить Токио-2020.
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