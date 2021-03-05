Япония не пустит зрителей на Олимпиаду: вопрос по иностранным туристам почти решен

Многострадальная летняя Олимпиада-2020 в Токио, скорее всего, пройдет без туристов из-за границы. Соревнования смогут посетить только жители Японии. Хотя организаторы Олимпиады уже продали на Игры 4,48 млн билетов.

Читайте также: Японскому бизнесу не нужна Олимпиада: большинство компаний против Игр в Токио

Отказ от иностранных болельщиков связан с тем, что на борьбу с коронавирусом Японии нужно больше времени, чем изначально предполагалось – сообщает агентство Kyodo.

"Мы действительно хотели бы, чтобы люди со всего мира заполнили стадионы. Но если мы не будем готовы их принять, а медицинская ситуация в Японии не будет идеальной, это доставит много проблем и туристам из-за границы", – сказала глава оргкомитета Сэйко Хасимото.

Токио-2020 / Фото: Reuters

Решение о допуске иностранных болельщиков должны принять в середине марта. Но по данным источника агентства, этот вопрос уже практически решен и не в пользу туристов. При этом организаторы не рассматривают вариант с отменой или переносом Игр.

Читайте также: Найдет ли Украина вакцину для спортсменов? Беленюк уже подумывает об уколе

Напомним, что Олимпиада должна была пройти еще летом 2020-го, но была перенесена из пандемии и теперь состоится в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее мы писали, что олимпийский чемпион готов пропустить Токио-2020.

Олимпийский огонь Игр-2020 прибыл в Японию из Греции Видео: Reuters