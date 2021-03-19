Ярмоленко наконец-то вернулся в игру после тяжелой травмы в "Вест Хэме"

Один из лидеров сборной Украины по футболу, атакующий полузащитник Андрей Ярмоленко, восстановился после довольно длительного лечения. В начале февраля Ярмоленко травмировался в матче с "МЮ" в Кубке Англии. Сначала думали, что из-за повреждения связок колена 31-летний вингер может "вылететь" до конца сезона. Но, как оказалось, реабилитация заняла около месяца.

Несколько дней назад Андрей начал тренироваться, о чем сообщил официальный сайт "Вест Хэма". А сегодня вечером украинец появился в стартовом составе молодежной команды "молотобойцев" (U23), куда разрешают заявлять и нескольких старших футболистов. Лондонцы играют против молодежи "Лестера".

Ярмоленко несколько раз принимал участие в опасных атаках команды и мог отличиться сам, но пока что не удалось. На 75-й минуте матча счет стал 3:1 в пользу "Вест Хэма".

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С 24 по 31 марта подопечные Андрея Шевченко проведут три матча квалификации чемпионата мира, и восстановление Ярмоленко для "сине-желтых" – очень кстати. Пока же "Вест Хэм" в воскресенье, 21 марта, сыграет с "Арсеналом".

Вспомним, как Андрей атаковал в составе сборной Украины: