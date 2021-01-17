Ярмоленко поучаствовал в победе "Вест Хэма" над "Бернли"

В субботу в английской Премьер-лиге состоялось пять матчей 19-го тура. В одном из них "Вест Хэм" на своем поле скромно обыграл "Бернли" – 1:0. Тем временем порнозвезда стала боссом в клубе Андрея Ярмоленко.

Единственный матч в поединке бразильский форвард Майкл Антонио забил еще на 9-й минуте, оставшись в одиночестве в нескольких метрах от ворот и легко переправив мяч в сетку. Чуть позже гостей от второго гола после углового спасла штанга. Украинский вингер Андрей Ярмоленко снова остался в запасе и вышел на 82-й минуте. Чем-то выдающимся самый дорогой футболист "Вест Хэма" не отметился. Смотрите обзор матча.

Смотрите милейшее фото дня. Жена Ярмоленко с сыном.

Еще в одном поединке дня все решил один гол. Молодой Мейсон Маунд принес три очка "Челси" в лондонском дерби с "Фулхэмом" на 78-й минуте – 1:0.

"Челси" и "Вест Хэм" набрали по 29 очков и занимают седьмое и девятое места соответственно.

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Недавно тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес дал понять, что рассчитывает на Ярмоленко.

Также вчера "Лестер" справился с "Саутгемптоном" (2:0) и поднялся на вторую строчку, обойдя "Ливерпуль".

Вспомним, как Ярмоленко не забил пенальти в матче Польша – Украина: