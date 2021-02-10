Ярмоленко травмировался в Кубке Англии с "МЮ" и пропустил "Дьяволов" в 1/4 финала

Украинец вышел в стартовом составе, но не смог доиграть встречу до конца

Крайне непросто сложился поединок 1/8 финала Кубка Англии для "Манчестер Юнайтед". После расправы над "Ливерпулем" (3:2) на предыдущей стадии "Красные Дьяволы" намучились с "Вест Хэмом" – 1:0 уже в дополнительное время. Ранее в день мюнхенской трагедии "МЮ" устроил триллер и упустил победу на последней минуте.

До этого поединка на "Олд Траффорд" в трех последних матчах соперники обменялись победами, а еще одна встреча завершилась вничью. Можно было сказать, что "молотобойцы" нашли способ противостоять результативному нападению "МЮ". И кубковый матч стал тому лишним подтверждением. Основное время закончилось сухой ничьей – 0:0.

Андрей Ярмоленко против Гарри Магуайра в Кубке Англии / Фото: Reuters

Крайне неудачно сложился поединок для украинского вингера "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко, который вышел в старте, однако не сумел доиграть встречу до конца. Ярмоленко получил повреждение и был заменен на 54-й минуте. О серьезности травмы и сроках восстановления информации пока нет. А в нынешнем сезоне Андрей сыграл уже 20 матчей.

На 86-й минуте Сульшер бросил в бой своего джокера – Эдинсона Кавани, который мог забить две минуты спустя, но чуть-чуть не дотянулся до мяча. А в компенсированное время право на угловой получил "Вест Хэм", но своим шансом не воспользовался.

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Уже на 8-й минуте дополнительного времени счет наконец-то открыл Мактоминей, замкнув в чужой штрафной передачу Рашфорда. Для Скотта это уже третий гол в трех последних матчах. И он принес "МЮ" путевку в 1/4 финала.

Скотт Мактоминей забил гол / Фото: Reuters

Ранее мы сообщали, что удар Ярмоленко – претендент на лучший гол месяца в "Вест Хэме".

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