Ярмоленко выбыл до конца сезона? Но его ждут на матч против Франции в марте

Поздно ночью из Англии пришли грустные новости, что украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко выбыл до конца сезона из-за травмы в кубковом матче с "Манчестер Юнайтед" (0:1). А ведь в июне еще Евро-2020, куда пробилась наша сборная. Но сегодня появилась более обнадеживающая информация по украинцу.

Андрей Ярмоленко против Гарри Магуайра в Кубке Англии / Фото: Reuters

Так, один из фанатских сайтов "Вест Хэма" Claret and Hugh сообщал, что травма Ярмоленко оказалась куда более серьезной, чем предполагалось ранее: "Андрей Ярмоленко может отсутствовать до конца сезона из-за травмы колена". Тогда как главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес говорил, что у украинского футболиста растяжение связок колена.

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Однако агент футболиста Вадим Шаблий сообщил zbirna.com, что из-за травмы колена Ярмоленко пропустит не более трех недель. Причем, такой срок уйдет на восстановление по самым плохим прогнозам. Ожидается, что Андрей будет готов к матчам за сборную Украины в квалификации ЧМ-2022 против Франции (23 марта) и Финляндии (28 марта).

Андрей Ярмоленко забил за "Вест Хэм" / Фото: Reuters

В текущем сезоне украинец забил за "Вест Хэм" 3 гола (1 с пенальти) и сделал 4 передачи в 20 поединков. По данным британских СМИ, Ярмоленко получает в Лондоне около 7 млн евро в год.