Ярослава Магучих стала лицом кампании Provoke XT для Puma

Серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в высоту снялась в захватывающем видео

Серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих снялась в захватывающем видео, которое раскрывает красоту прыжков в высоту, а также тяжелую подготовку как предпосылку успеха.

Непревзойденные снаружи и заряженные изнутри, Provoke XT от Puma бесспорно один из наиболее динамичных женских силуэтов 2021. Созданные для горячих тренировок, эти кроссовки буквально бросают вызов стандартам классического спортивного дизайна, ярко демонстрируя, что больше не нужно выбирать между функциональностью и привлекательным внешним видом.

Provoke XT были созданы для женщин, которые не боятся рисковать и всегда достигают поставленной цели. Именно поэтому абсолютно логичным шагом было приглашение выдающейся украинской легкоатлетки, серебряного призера Чемпионата мира по прыжкам в высоту и бренд-амбасадора PUMA Ярославы Магучих стать лицом кампании Provoke XT в Украине.

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Красота, закованная в мощь и целеустремленность, преодолевающая все препятствия на своем пути и достигающая высшей цели. Именно такими словами можно описать Ярославу и именно эти слова подчеркивают суть Provoke XT.

Ладно, хорошо сказано, но что с технологиями?

Даем исчерпывающий ответ.

Provoke XT – это агрессивная геометрическая промежуточная подошва, специальная поддержка из термопластичного полиуретана (TPU), который не деформируется, придает стопе дополнительную стабилизацию во время интенсивных тренировок и является достаточно изысканным дизайн-элементом. И все это приправлено божественным монохромом. Звучит нескромно? Возможно. Но это именно то, что вы получите, открывая коробку с новыми Provoke XT.