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Ярославский возвращается в футбол: "Металлист" поборется за чемпионство"

23 февраля, 16:41

Андрей Трофимов

И.о. городского головы Харькова Игорь Терехов заявляет, что легендарная команда будет возрождена

В Харькове прозвучало амбициозное заявление относительно возрождения футбольного клуба "Металлист". По словам и.о. городского головы Игоря Терехова, команда поборется за чемпионство Украины. При этом Терехов объявил о возвращении в большой футбол Александра Ярославского.

"Харьков возвращает себе "Металлист"! Уверен, эта новость порадует не только футбольных болельщиков! Принимать "Евро-2012" и не иметь своей команды в высшей лиге? Это не про Харьков!"

"Договорились с Александром Ярославским вместе возродить легендарную команду, которая в свое время дошла до второй ступени чемпионата Украины!"

"Стадион есть, тренировочная база есть, инфраструктурно Харьков абсолютно подготовлен к "большому футболу". Уверен, что вскоре общими усилиями города, болельщиков и Александра Ярославского мы сможем не только вывести новый-старый "Металлист" в высшую лигу, но и побороться за чемпионство. И самое главное – вернем любимое всеми харьковчанами название футбольного клуба "Металлист"

"В ближайшее время вместе с Александром Ярославским мы более подробно расскажем о возрождении "Металлиста". И пусть сегодня вторник – думаю, всем фанатам футбола есть что отпраздновать вечером", – написал у себя в Telagram Игорь Терехов

Александр Ярославский / Фото: MatchDay

Игорь Терехов. Фото: facebook.com/igor.terehov.kh

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Отметим, что на звание преемника бывшего "Металлиста" в Харькове претендуют два клуба – выступающий в Первой лиге "Металлист-1925", главой наблюдательного совета которого является Сергей Стороженко, и лидер Второй лиги ФК "Металл", недавно основанный соратником Ярославского Евгением Красниковым.

Смотрите, как "Металлист" играл ранее в УПЛ

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