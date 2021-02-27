Ярость и шок: украинский боксер разбил лицо сопернику, пока тот просил протереть ринг

Максим Продан провел поединок, который должен был состояться еще в октябре

Чемпион IBF International в полусреднем весе украинец Максим Продан (19-0-1, 15 КО) наконец-то провел бой против итальянца Николу Кристофори (11-3-2, 1 КО). На вечере бокса в Милане боец из Черновицкой области одержал досрочную победу. Этот поединок должен был состояться еще в октябре, но накануне боя у Продана нашли коронавирус.

Долгожданный бой для украинца получился не очень простым, но Максим выиграл техническим нокаутом в 10-м раунде и защитил титул. Хотя угол Кристофори был недоволен решением рефери досрочно закончить поединок.

В финальном раунде Продан включился и выбил у Кристофори капу. Бой продолжился. Итальянец поскользнулся, но удержался на ногах и невнятно начал показывать рефери, что ринг необходимо вытереть. В этот момент Продан бросился добивать и разбил сопернику лицо. Рефери решил, что итальянец потрясен и остановил бой, не разобравшись. "Драма в Милане", – отзывается о поединке местная пресса.

Теперь 27-летний Продан одержал на профессиональном ринге 19 побед (15 – нокаутом), еще один бой завершился ничьей. В рейтинге боксеров полусреднего веса украинец на сайте boxrec.com занимает 80-е место. Все свои бои он провел в Италии.

В своем предыдущем бою еще в октябре 2019 года мощный украинец Продан выиграл у Валлийского терьера раздельным решением и также защитил титул.

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