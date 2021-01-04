You’ll Never Walk Alone: как хит Джерри Марсдена поют фанаты на разных стадионах мира

Песня в исполнении группы Gerry & The Pacemakers стала гимном "Ливерпуля" и полюбилась фанатам других команд

Ушел из жизни знаменитый британский певец Джерри Марсден, подаривший миру главный футбольный гимн – You’ll Never Walk Alone, впоследствии ставший гимном английского "Ливерпуля", но также его поют на многих стадионах по всему миру.

Как песню You’ll Never Walk Alone поют фанаты разных команд в одном видео:

Песня была написана композиторами Ричардом Роджерсом и Оскаром Хаммерстайном II для мюзикла "Карусель" еще в 1945 году, однако огромную популярность обрела в 1960-х годах, когда ее перепела ливерпульская группа Gerry & The Pacemakers, солистом которой выступал Марсден.

Местные фанаты тут же подхватили хит и сделали его неофициальным гимном клуба, а со временем композиция обрела официальный статус. Название песни появилось на эмблеме клуба и над входом на домашнюю арену мерсисайдцев "Энфилд". Фанаты "Ливерпуля" исполняют песню перед каждым домашним матчем, а также пели YNWA в Киеве во время финала Лиги чемпионов.

Фанаты Ливерпуля поют гимн клуба в Киеве

А так болельщики "Ливерпуля" исполняли любимую песню в условиях социального дистанцирования.

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Затем традицию исполнять YNWA перед каждым матчем переняли фанаты других команд по всему миру, хотя больше всего она прижилась среди болельщиков шотландского "Селтика" и дортмундской "Борруссии".

А так You’ll Never Walk Alone исполняли фанаты "Ливерпуля" и "Боруссии" перед очным поединком на "Энфилде".

Кстати, недавно гимн "Ливерпуля" исполнила Лана Дель Рей. Популярная американская певица перепела You’ll Never Walk Alone. Песня в ее исполнении будет использована в документальном фильме об английском клубе.