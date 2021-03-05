Юный украинец дал бой полуфиналисту чемпионата мира по снукеру

15-летний украинский снукерист Юлиан Бойко здорово выступил на турнире Gibraltar Open. На старте Бойко одержал свою первую победу в профи. А сегодня во втором раунде играл против знаменитого Марка Аллена.

Немножко представим нашего соперника. Марк Аллен – полуфиналист чемпионата мира 2009 года, выиграл 13 турниров, заработал 3,3 млн фунтов призовых, в мировом рейтинге занимает 11 место.

И вот этому зубру Юлиан дал настоящий бой. Вел в счете, но не удержал победу – 3:4 (63-50, 85-33, 0-69, 64-37, 0-132, 22-61, 57-71).

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Ранее мы рассказывали, как 44-летний О’Салливан выиграл чемпионат мира. В финале в Шеффилде Ронни уверенно обыграл Кайрена Уилсона – перевес был таким большим, что последняя вечерняя сессия состояла всего из одного фрейма. Встреча завершилась со счетом 18:8 в пользу Ронни.

Для О’Салливана это была шестая победа на чемпионате мира по снукеру, и первая с 2013 года. Он сравнялся по этому показателю с англичанином Стивом Дэвисом и валлийцем Рэем Риардоном. В прошлом О’Салливан выигрывал чемпионское звание в 2001, 2004, 2008, 2012 и 2013 годах.